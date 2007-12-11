У засіданні Верховної Ради оголошено перерву на 30 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголосив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на прохання двох фракцій. При цьому він не уточнив, які саме фракції вимагали перерву.

За його словами, перерва є технічною, оскільки до парламенту очікується прибуття Президента України Віктора ЮЩЕНКА.