Ющенко і Тимошенко уточнюють склад Кабміну
10:13, 11 грудня 2007Політика
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Турчинов повідомив про зустріч
Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить зустріч з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО для остаточного уточнення персонального складу Кабінету міністрів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Верховній Раді один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.
«Наскільки я знаю, зараз проходить зустріч В.ЮЩЕНКА і Ю.ТИМОШЕНКО для остаточного уточнення складу Кабінету міністрів», - сказав О.ТУРЧИНОВ.
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