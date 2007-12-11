Ющенко і Тимошенко уточнюють склад Кабміну

10:13, 11 грудня 2007
Політика
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Турчинов повідомив про зустріч

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить зустріч з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО для остаточного уточнення персонального складу Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Верховній Раді один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

«Наскільки я знаю, зараз проходить зустріч В.ЮЩЕНКА і Ю.ТИМОШЕНКО для остаточного уточнення складу Кабінету міністрів», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

 

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