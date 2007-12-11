Блок Литвина залишить Тимошенко на совість коаліції
10:37, 11 грудня 2007Політика
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Раз вже ввели пропорційну систему...
Фракція Блоку Литвина, ймовірно, не братиме участі в голосуванні за обрання лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив депутат фракції Блоку Литвина Михайло СИРОТА сьогодні журналістам у Верховній Раді.
«Раз вже ввели пропорційну систему, то згідно з європейськими традиціями коаліція сама обирає свого прем`єр-міністра і бере на себе відповідальність. Розбивати цю відповідальність, очевидно, не треба», - сказав М.СИРОТА.
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