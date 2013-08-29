Кличко розповів, про що лідери опозиції говорили з Фюле у Брюсселі

Підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом дасть українській опозиції додаткові важелі впливу на чинну владу в Україні та створить більш сприятливі умови для проведення чесних виборів у 2015 році і здійснення масштабних реформ після перемоги кандидата від демократичних сил.

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Про це заявив журналістам лідер партії “УДАР” Віталій Кличко після зустрічі з Єврокомісаром з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле у Брюсселі, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Кличко зазначив, що на зустрічі відбулася відверта і конструктивна дискусія, під час якої лідери української опозиції обговорили з Єврокомісаром найважливіші питання, які Україні треба вирішити для успішного проведення саміту у Вільнюсі.

“Від того, чи відбудеться підписання Угоди, величезною мірою залежатиме майбутній напрямок розвитку України і усього сусіднього з нею регіону”, - наголосив Кличко.

Водночас, він відзначив, що без помітного прогресу у виконанні Україною вимог ЄС, підписання угоди буде неможливим. І наголосив, що опозиція, зі свого боку, готова підтримати євроінтеграційні закони та докласти всіх зусиль для ухвалення необхідних рішень, незважаючи на небажання влади діяти за демократичними принципами та в інтересах країни.

“Роль опозиції в цьому процесі полягає не тільки в голосуванні. Ми маємо не просто підтримати закони, які є євроінтеграційними за назвою. Ми повинні проконтролювати, щоб в них були враховані всі зауваження та вимоги ЄС і Венеціанської комісії”, - підкреслив Кличко.

Серед першочергових вимог, які необхідно виконати до Вільнюського саміту, лідер “УДАРу” назвав внесення змін до виборчого законодавства, ухвалення нового закону про прокуратуру, реформа судової системи, призначення виборів у 5-ти проблемних округах.

Кличко також висловив впевненість, що підписання Угоди допоможе вирішити проблему політичних в’язнів в Україні – і, зокрема, питання звільнення Юлії Тимошенко.