Партія регіонів «свідомо пішла назустріч коаліції»
Ганні Герман шкода втраченого часу
Верховна Рада України спочатку проголосує за обрання прем`єр-міністра, а потім сформує керівний і персональний склад парламентських комітетів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила народний депутат Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів) сьогодні журналістам у ВР.
«Ми сподівалися, що це буде зранку, ми дали можливість БЮТ голосувати спочатку за прем`єр-міністра, але у них щось знову не виходить», - сказала Г.ГЕРМАН.
За її словами, фракція Партії регіонів «свідомо пішла назустріч коаліції, відступивши від регламенту».
Г.ГЕРМАН також повідомила, що фракція Партії регіонів має намір висувати на посаду першого віце-спікера парламенту депутата фракції Компартії України Адама МАРТИНЮКА.
«Ми залишилися на своїй позиції, ми вважаємо, що це має бути представник Компартії», - підкреслила вона.
Також, за словами Г.ГЕРМАН, весь депутатський корпус вже одержав біографії майбутніх міністрів.
«Нічого несподіваного немає, приходять ті, хто себе вже дискредитував. Я нічого не чекаю від цього уряду, просто шкода втраченого часу», - пояснила Г.ГЕРМАН.