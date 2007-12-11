Партія регіонів «свідомо пішла назустріч коаліції»

Верховна Рада України спочатку проголосує за обрання прем`єр-міністра, а потім сформує керівний і персональний склад парламентських комітетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила народний депутат Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів) сьогодні журналістам у ВР.

«Ми сподівалися, що це буде зранку, ми дали можливість БЮТ голосувати спочатку за прем`єр-міністра, але у них щось знову не виходить», - сказала Г.ГЕРМАН.

За її словами, фракція Партії регіонів «свідомо пішла назустріч коаліції, відступивши від регламенту».

Г.ГЕРМАН також повідомила, що фракція Партії регіонів має намір висувати на посаду першого віце-спікера парламенту депутата фракції Компартії України Адама МАРТИНЮКА.

«Ми залишилися на своїй позиції, ми вважаємо, що це має бути представник Компартії», - підкреслила вона.

Також, за словами Г.ГЕРМАН, весь депутатський корпус вже одержав біографії майбутніх міністрів.

«Нічого несподіваного немає, приходять ті, хто себе вже дискредитував. Я нічого не чекаю від цього уряду, просто шкода втраченого часу», - пояснила Г.ГЕРМАН.