Регіонали мають план дій після обрання Тимошенко

Партія регіонів сьогодні офіційно оголосить про перехід в опозицію у разі обрання лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам депутат від Партії регіонів Олександр КУЗЬМУК.

«Партія регіонів планує у разі позитивного, результативного голосування при обранні прем`єр-міністра перейти в жорстку цивілізовану опозицію», - сказав О.КУЗЬМУК.

За його словами, у разі відсутності результативного голосування за обрання Ю.ТИМОШЕНКО главою уряду Партія регіонів продовжить свою роботу. «Партія регіонів і надалі прагнутиме формувати коаліцію», - сказав О.КУЗЬМУК.