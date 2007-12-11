Регіонали мають план дій після обрання Тимошенко
11:08, 11 грудня 2007Політика
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Кузьмук оприлюднив задуми
|Олександр Кузьмук
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам депутат від Партії регіонів Олександр КУЗЬМУК.
«Партія регіонів планує у разі позитивного, результативного голосування при обранні прем`єр-міністра перейти в жорстку цивілізовану опозицію», - сказав О.КУЗЬМУК.
За його словами, у разі відсутності результативного голосування за обрання Ю.ТИМОШЕНКО главою уряду Партія регіонів продовжить свою роботу. «Партія регіонів і надалі прагнутиме формувати коаліцію», - сказав О.КУЗЬМУК.
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