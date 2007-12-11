Ющенко приїхав у Раду і зібрав усіх на ”килим”

11:55, 11 грудня 2007
Політика
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Зустріч проходить у кабінеті спікера

Президент Віктор Ющенко проводить зустріч з лідерами фракцій демократичної коаліції у приміщенні Верховної Ради.

Про це повідомив журналістам член НУ-НС Юрій Костенко.

За його словами, зустріч проходить у кабінеті спікера Арсенія Яценюка.

Костенко підтвердив, що на зустрічі обговорюється остаточне рішення щодо спірних кандидатур на міністерські посади в уряді Юлії Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що Ющенко проводить останні консультації з Тимошенко щодо складу Кабміну.

Українська правда

 

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