У Луценка ”різнопланові емоції” щодо повернення у МВС

Юрію Луценку ставати міністром внутрішніх справ є сенс лише в тому випадку, якщо буде змінено керівництво Генеральної прокуратури України,- про це він особисто повідомив у коментарі "5 каналу". На запитання кореспондентки "5 каналу" - чи буде він міністром внутрішніх справ,- Юрій Луценко прямої відповіді не дав. Зазначив лише, що у нього з цього приводу "різнопланові емоції": "Скажу відверто, що у мене тут різнопланові емоції. З одного боку, я хотів би повернутися, аби почистити міністерство від корупціонерів, які знову принесли нафталіновий запах Кучми в коридори МВС масово, беспардонно і цинічно продовжуючи ті недобрі часи. А з іншого боку, я прекрасно розумію, що обійняття цієї посади не принесе мені ані морального, ані професійного щастя. Це важка робота і часто невдячна".