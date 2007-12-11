Каськів на милицях прийшов до ВР (додане фото)

Народний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Владислав КАСЬКІВ братиме участь у сьогоднішньому засіданні Верховної Ради, незважаючи на нещодавно перенесену операцію.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні зранку В.КАСЬКІВ на милицях прибув до парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня стало відомо, що В.КАСЬКІВУ було зроблено операцію.