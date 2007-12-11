Орієнтовний склад уряду Тимошенко (доповнена)

Народним депутатам України у Верховній Раді роздали інформаційні матеріали щодо можливих кандидатур на посади міністрів у новому складі уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, у кулуарах, зокрема, депутати обговорюють, що посаду першого віце-прем`єр-міністра України займатиме член фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ, віце-прем`єр-міністра з гуманітарних питань – Іван ВАСЮНИК, міністра внутрішніх справ – Юрій ЛУЦЕНКО, міністра оборони – Анатолій ГРИЦЕНКО, міністра фінансів – Віктор ПИНЗЕНИК, міністра у справах сім`ї, молоді і спорту – Юрій ПАВЛЕНКО, міністра транспорту і зв`язку – Тарієл ВАСАДЗЕ, міністра праці і соціальної політики – Людмила ДЕНИСОВА, міністра охорони здоров`я – Василь КНЯЗЕВИЧ, міністра освіти і науки - Іван ВАКАРЧУК, міністра з питань надзвичайних ситуацій – Володимир ШАНДРА, міністра палива та енергетики – Юрій ПРОДАН, міністра Кабінету міністрів – Петро КРУПКО.

Як повідомила УНІАН народний депутат Ксенія ЛЯПІНА, згідно з домовленостями, у складі уряду не буде профільних віце-прем`єр-міністрів з ПЕК, з аграрних і силових питань. «Буде чотири віце-прем`єри – О.ТУРЧИНОВ, І.ВАСЮНИК, Йосип ВІНСЬКИЙ буде віце-прем`єром з питань регіонального розвитку, Григорій НЕМИРЯ – з питань євроінтеграції», - зазначила депутат.

За словами К.ЛЯПІНОЇ, на посаду міністра юстиції претендують Микола ОНІЩУК і Роман ЗВАРИЧ.

Також вона повідомила, що Міністерство ЖКХ поки що залишиться, проте надалі воно буде реформоване.