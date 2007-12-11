Луценко назвав ім`я достойного генпрокурора

Член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що посаду генерального прокурора може обійняти депутат від блоку НУ-НС Віктор ШЕМЧУК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я вважаю, що В.ШЕМЧУК - це гідна кандидатура», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він зазначив, що прізвище нового генпрокурора, безперечно, погоджуватиметься з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, тому що силові органи є і його прерогативою.

На думку депутата, якщо на посаду генпрокурора буде висунуто кандидатуру В.ШЕМЧУКА, то він «зможе показати правильний шлях кар’єри в прокуратурі – служіння закону».

Ю.ЛУЦЕНКО також нагадав, що був ініціатором збору підписів за відставку нинішнього генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА.

При цьому він висловив сподівання, що О.МЕДВЕДЬКО, не чекаючи рішення парламенту, сам подасть у відставку.

«Тоді ми зможемо побачити сьогодні як мінімум виконуючого обов’язки генпрокурора», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, до обрання народним депутатом В.ШЕМЧУК обіймав посаду прокурора Криму.

7 грудня в Апараті Верховної Ради України було зареєстровано ініційоване Ю.ЛУЦЕНКОМ подання про висловлення недовіри генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ.

Подання підписали понад 180 народних депутатів фракцій «Наша Україна – Народна самооборона» та Блоку Юлії Тимошенко.

Згідно зі статтею 85 пункту 25 Конституції України, ВР має право висловити недовіру генпрокурору з його подальшою відставкою. Для цього потрібно зібрати підписи 150 народних депутатів, після чого проект передається на реєстрацію в апарат Верховної Ради.