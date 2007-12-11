Луценко назвав ім`я достойного генпрокурора
У нардепа є надія, що Медведько піде сам
|Віктор ШЕМЧУК
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.
«Я вважаю, що В.ШЕМЧУК - це гідна кандидатура», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
Він зазначив, що прізвище нового генпрокурора, безперечно, погоджуватиметься з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, тому що силові органи є і його прерогативою.
На думку депутата, якщо на посаду генпрокурора буде висунуто кандидатуру В.ШЕМЧУКА, то він «зможе показати правильний шлях кар’єри в прокуратурі – служіння закону».
Ю.ЛУЦЕНКО також нагадав, що був ініціатором збору підписів за відставку нинішнього генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА.
При цьому він висловив сподівання, що О.МЕДВЕДЬКО, не чекаючи рішення парламенту, сам подасть у відставку.
«Тоді ми зможемо побачити сьогодні як мінімум виконуючого обов’язки генпрокурора», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, до обрання народним депутатом В.ШЕМЧУК обіймав посаду прокурора Криму.
7 грудня в Апараті Верховної Ради України було зареєстровано ініційоване Ю.ЛУЦЕНКОМ подання про висловлення недовіри генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ.
Подання підписали понад 180 народних депутатів фракцій «Наша Україна – Народна самооборона» та Блоку Юлії Тимошенко.
Згідно зі статтею 85 пункту 25 Конституції України, ВР має право висловити недовіру генпрокурору з його подальшою відставкою. Для цього потрібно зібрати підписи 150 народних депутатів, після чого проект передається на реєстрацію в апарат Верховної Ради.