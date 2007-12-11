До сесійної зали парламенту прибув Президент

До сесійної зали Верховної Ради України прибув Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА, Погоджувальна рада лідерів фракцій ВР вирішила, що сьогодні першим питанням порядку денного буде голосування щодо обрання лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра України.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що зараз відбудеться представлення Президентом України цієї кандидатури на посаду прем`єр-міністра.