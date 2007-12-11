Президент вніс кандидатуру Тимошенко на посаду прем`єр-міністра

Президент України Віктор ЮЩЕНКО особисто вніс кандидатуру лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на засіданні Верховної Ради України.

“Виконуючи свій конституційний обов’язок, відповідно до статті 106 Конституції України, за пропозицією коаліції депутатських фракцій, я вношу на ваше схвалення і прошу підтримати подання на призначення прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО”, - наголосив він.