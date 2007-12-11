Тимошенко назвала головний пріоритет діяльності нового уряду

Кандидат на посаду прем’єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО головним пріоритетом діяльності нового уряду називає проведення в державі глибоких та чітких реформ

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у Верховній Раді, виступаючи перед депутатами.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що новий уряд повинен займатися не тільки поточною роботою, а робити все можливе для здійснення значних перетворювань в Україні. Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що реформи мають бути проведені у законодавчій, пенсійній, соціальній сферах.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що новому уряду також необхідно докласти всіх зусиль для створення сприятливого інвестиційного клімату та зниження податків.

«Ми зможемо зробити все, щоб це здійснити», - запевнила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що команда, яка прийде у Кабінет міністрів, повністю відповідає цим вимогам.