Ющенко вніс кандидатуру Єханурова на посаду міністра оборони
"Я думаю, що це плата Юрію Івановичу за багаторічну особисту відданість Президенту», - сказав бютівець Андрій Шевченко...
|Віктор Ющенко
На даний час на трибуні парламенту виступає лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, яка є кандидатом на посаду прем’єр-міністра України.
Її кандидатуру також вніс В.ЮЩЕНКО у сесійній залі.
Народний депутат, член фракції БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО називає несподіваним представлення Президента України Віктора ЮЩЕНКА на призначення Юрія ЄХАНУРОВА на посаду міністра оборони.
Таку думку він виказав у ексклюзивному коментарі УНІАН.
«Мені здається, що внесенням кандидатури Ю.ЄХАНУРОВА Президент хотів сказати, що в Міністерстві оборони буде його людина, лояльна до нього і віддана особисто йому. Я також думаю, що це плата Юрію Івановичу за багаторічну особисту відданість Президенту», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.
Депутат не зміг уточнити, чи виходила така пропозиція Президента з побажань міністра оборони в колишньому складі уряду Анатолія ГРИЦЕНКА.
«Тепер виникає питання про подальшу перспективу А.ГРИЦЕНКА. Мені цікаво було б почути: це було його побажання на користь роботи в парламенті або у Президента змінилося бачення майбутньої долі А.ГРИЦЕНКА», - пояснив він.