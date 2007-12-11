Ющенко вніс кандидатуру Єханурова на посаду міністра оборони

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс кандидатуру Юрія ЄХАНУРОВА на посаду міністра оборони. Як передає кореспондент УНІАН, про це він оголосив сьогодні на засіданні Верховної Ради.

На даний час на трибуні парламенту виступає лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, яка є кандидатом на посаду прем’єр-міністра України.

Її кандидатуру також вніс В.ЮЩЕНКО у сесійній залі.

Народний депутат, член фракції БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО називає несподіваним представлення Президента України Віктора ЮЩЕНКА на призначення Юрія ЄХАНУРОВА на посаду міністра оборони.

Таку думку він виказав у ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Мені здається, що внесенням кандидатури Ю.ЄХАНУРОВА Президент хотів сказати, що в Міністерстві оборони буде його людина, лояльна до нього і віддана особисто йому. Я також думаю, що це плата Юрію Івановичу за багаторічну особисту відданість Президенту», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

Депутат не зміг уточнити, чи виходила така пропозиція Президента з побажань міністра оборони в колишньому складі уряду Анатолія ГРИЦЕНКА.

«Тепер виникає питання про подальшу перспективу А.ГРИЦЕНКА. Мені цікаво було б почути: це було його побажання на користь роботи в парламенті або у Президента змінилося бачення майбутньої долі А.ГРИЦЕНКА», - пояснив він.