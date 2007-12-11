Тимошенко кинула камінець в город політиків-чоловіків

Уряд зробить все, щоб державний бюджет на 2008 рік був прийнятий до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала сьогодні на засіданні Верховної Ради кандидат на посаду прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що завтра, після того, як ВР затвердить склад уряду, він збереться на своє перше засідання.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, головним пріоритетом буде розробка проекту державного бюджету-2008 і передача його до Верховної Ради на затвердження. Вона підкреслила, що новообраний уряд зробить все для того, «щоб бюджет був прийнятий своєчасно, до Нового року».

Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що буде зроблено все, щоб даний бюджет відповідав програмним засадам політичних сил, за яких проголосували більшість виборців.

«Ми зробимо все для того, щоб Україна не втратила свій авторитет внаслідок відсутності бюджету», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що нерідко політики-чоловіки з попередніх урядів «люблять скидати відповідальність» на опонентів, на попередників. У зв’язку з цим Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що «ми ні на кого відповідальність перекладати не будемо». «Ми достатньо сильні для того, щоб усю відповідальність брати на себе, навіть з тими вадами, що ми отримуємо у спадщину», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.