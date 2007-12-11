Тимошенко підтвердила своє зобов’язання повернути втрачені заощадження
13:38, 11 грудня 2007Політика
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Прем`єр відповіла на запитання депутатів
|Юлія Тимошенко
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні парламенту, відповідаючи на запитання народних депутатів.
За словами Ю.ТИМОШЕНКО, методи, як це зробити без підвищення інфляції, - це питання не населення України, а влади. «Ми здатні і будемо повертати заощадження», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, що це буде зроблено впродовж двох років.
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