Тимошенко підтвердила своє зобов’язання повернути втрачені заощадження

Кандидат на посаду прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО підтвердила своє передвиборче зобов’язання щодо повернення втрачених заощаджень населенню впродовж двох років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні парламенту, відповідаючи на запитання народних депутатів.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, методи, як це зробити без підвищення інфляції, - це питання не населення України, а влади. «Ми здатні і будемо повертати заощадження», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, що це буде зроблено впродовж двох років.