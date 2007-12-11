ВР не призначила Тимошенко на посаду прем’єр-міністра (доповнена)

Верховна Рада України не призначила лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 225 народних депутатів із 227-ми, зареєстрованих у сесійній залі.

Не брали участі у голосуванні три фракції – Партії регіонів, КПУ і Блоку Литвина.

При цьому за обрання Ю.ТИМОШЕНКО не проголосував один депутат від фракції БЮТ і один депутат від фракції НУ-НС.

Народні депутати із фракцій НУ-НС та БЮТ заявили про те, що не спрацювали дві карточки для голосування, зокрема, члена НУ-НС Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА. Після цього було поставлено на голосування питання щодо повернення до голосування за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому фракція Партії регіонів заблокувала трибуну ВР.

За повернення до голосування за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО знову проголосували лише 225 народних депутатів.

Після цього між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ відбулася розмова, після чого вони пішли із сесійної зали. Пед цим А.ЯЦЕНЮК на вимогу двох фракцій оголосив півгодинну перерву в роботі парламенту. Які саме фракції вимагали перерву, невідомо.

У сесійній залі залишаються народні депутати.

Ю.ТИМОШЕНКО через урядову ложу вийшла у той коридор, де розміщено кабінет голови Верховної Ради.