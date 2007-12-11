При голосуванні не спрацювали картки Деньковича та Омельченка

При голосуванні за кандидатуру лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра не спрацювали картки народного депутата від БЮТ Івана ДЕНЬКОВИЧА та “Наша Україна – Народна самооборона” Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО.

А.ШЕВЧЕНКО нагадав, що пізніше депутати голосували за повернення до розгляду цього питання. При цьому голосуванні, наголосив він, не спрацювала картка члена фракції БЮТ Ярослава ФЕДОРЧУКА.

При цьому А.ШЕВЧЕНКО запевняє, що особисто бачив, які ці депутати голосували, оскільки він сидить поруч з ними, однак, з невідомих причин їхні картки не спрацювали