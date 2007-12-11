Плющ: хто вкрав карточку для голосування?

Один з лідерів НУ-НС Юрій Луценко звинувачує Партію регіонів у тому, що вони вилучили картку Арсенія Яценюка.

"Голосували всі. Спочатку картка Омельченка не спрацювала, а потім "регіони" забрали картку Яценюка", - сказав Луценко.

Водночас представник БЮТ Богдан Губський сказав, що "Регіони" заблокували картку Яценюка "безпоседньо перед голосуванням".

На його думку, Генпрокуратура має розібратися у правомірності цього вчинку.

Після цього в кулуари Верховної ради вийшов обурений Іван Плющ із запитанням: "Хто вкрав карточку для голосування".

На питання чи голосував він, за обрання Тимошенко прем`єром, депутат сказав, що не голосував.

На уточнюєче питання "чому", Плющ відповів: "Це моя справа!".

Українська правда