Плющ: хто вкрав карточку для голосування?
14:21, 11 грудня 2007Політика
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Кулуари киплять
|Іван Плющ
"Голосували всі. Спочатку картка Омельченка не спрацювала, а потім "регіони" забрали картку Яценюка", - сказав Луценко.
Водночас представник БЮТ Богдан Губський сказав, що "Регіони" заблокували картку Яценюка "безпоседньо перед голосуванням".
На його думку, Генпрокуратура має розібратися у правомірності цього вчинку.
Після цього в кулуари Верховної ради вийшов обурений Іван Плющ із запитанням: "Хто вкрав карточку для голосування".
На питання чи голосував він, за обрання Тимошенко прем`єром, депутат сказав, що не голосував.
На уточнюєче питання "чому", Плющ відповів: "Це моя справа!".
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