Альона Вінницька втратила друга

Нещодавно у Альони Вінницької з`явилася електронна собачка AIBO. Друзі привезли її співачці з Японії, як подарунок до дня народження співачки. Вінницька давно мріяла про такого собаку. Відомо, що у неї вдома живуть два коти - Пятка і Булік.

Чому вона вирішила завести собаку, та ще і електронну? Альона повідала: «Мої коти, звичайно, були б не в захопленні від живого приятеля, що має певні проблеми у взаєморозумінні з котами. А ось електронна інтелектуалка Aibo, думаю, стала б мені і їм справжнім товаришем, тим більше вона володіє всіма відчуттями, властивими живій тварині. Та й мене не відпускала ностальгія по моєму собаці дитинства Діні, тому я навіть вирішила Aibo назвати Діною». Але Вінницька не встигла навіть прив`язатися до свого нового друга, оскільки днями її машину пограбували.

У неділю 9 грудня, увечері, Альона з чоловіком, продюсером, Сергієм Большим заїхали в заміський ресторан, щоб повечеряти. Вибігши на сигналізацію, що спрацювала, вони побачили залишки розбитого скла машини, виявили, що зникли гроші, сумка, особисті речі. Найбільше розчарування – пропажа Aibo, яку Альона залишила на якийсь час. Альона каже «Так складно і боляче втрачати, те, що для тебе дійсно важливе і дороге серцю.Я дуже сподіваюся, що мені повернуть Діну»

Інфо-довідка: Aibo (айбо означає «любов», «прихильність», а також може означати «товариш»; ще існує абревіатура англ. Artificial Intelligence RoBOt) — собака-робот, розроблена компанією Sony

AIBO уміє ходити, «бачити» оточуючі його предмети за допомогою відеокамери і інфрачервоних датчиків відстані, розпізнавати команди і обличчя. Робот є повністю автономним: він може вчитися і розвиватися, керуючись командами свого господаря, обстановки, або іншого AIBO.

Настрій AIBO може мінятися залежно від навколишнього оточення, і впливати на поведінку. Інстинкти дозволяють AIBO рухатися, грати з його іграшками, задовольняти свою цікавість, гратися і спілкуватися з господарем, самостійно підзаряджуватися і прокидатися після сну. Розробники стверджують, що у AIBO є шість відчуттів: щастя, сум,страх,антипатія, здивування і гнів.

Коштує такий собака близько 1500 доларів.