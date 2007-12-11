Коаліція cтверджує, що система «Рада» була запрограмована на 225 голосів

Демократична коаліція наполягатиме на голосуванні сьогодні в парламенті без системи “Рада”, оскільки вона була запрограмована на 225 голосів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам народний депутат Володимир ФІЛЕНКО (БЮТ).

Він зазначив, що представники коаліції наполягають на створенні комісії, яка з’ясує ситуацію, що склалася під час голосування.

В.ФІЛЕНКО cтверджує, що система «Рада» була запрограмована на 225 голосів. За його словами, спочатку ця запрограмована на 225 голосів система не врахувала голосів Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА (НУ-НС) і Івана ДЕНЬКОВИЧА (БЮТ), а потім, при наступному голосуванні – за повернення до голосування за кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО - була вилучена з голосування карточка голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА та не спрацювала карточка Ярослава ФЕДОРЧУКА (БЮТ).

В.ФІЛЕНКО зазначив, що коаліція наполягатиме на тому, щоб сьогодні відбулося голосування по кандидатурі Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України. Він зазначив, що це голосування має пройти без системи «Рада». Зокрема, за його словами, це може бути голосування підняттям рук або голосування «по списку», тобто при зачитуванні прізвища народний депутат говорить, чи він «за» чи «проти».

В.ФІЛЕНКО також повідомив, що зараз відбувається засідання Погоджувальної ради. Він підкреслив, що є недоречними заяви щодо необхідності повторного внесення кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра України.