Регіонал розповів, як стибрив картку Яценюка

Народний депутат від фракції Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ вважає, що для проведення повторного голосування за затвердженням прем`єр-міністра України необхідне повторне подання Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЛУК’ЯНОВ висловив сьогодні у Верховній Раді.

«Відповідно до Регламенту Верховної Ради, повторне голосування з питання, що не пройшло голосування, необхідна повторна процедура його підготовки до розгляду в парламенті», - сказав він.

Представник Партії регіонів підкреслив, що він наполягатиме на повторному проведенні процедури по висуненню кандидатури на посаду прем`єр-міністра.

«Я особисто наполягатиму на тому, щоб В.ЮЩЕНКО повторно вніс до парламенту подання на Юлію Володимирівну ТИМОШЕНКО», - уточнив він.

В.ЛУК’ЯНОВ також повідомив, що повернув голові ВР Арсенію ЯЦЕНЮКУ картку для голосування.

За його словами, він відняв картку в А.ЯЦЕНЮКА за порушення Регламенту парламенту, яке полягало в проведенні повторного голосування по кандидатурі прем`єр-міністра.

«Він (А.ЯЦЕНЮК) порушив Регламент, поставив на голосування питання, яке було проголосоване, але рішення по якому не було прийняте», - пояснив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада не підтримала кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем`єра – “за” проголосували 225 депутатів.

Депутати фракції від НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО і Давид ЖВАНІЯ повідомили журналістам, що після першого голосування за кандидатуру прем`єр-міністра депутати Партії регіонів забрали в А.ЯЦЕНЮКА картку для голосування.