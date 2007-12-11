У Партії регіонів своя версія невдачі Тимошенко

Народний депутат Нестор ШУФРИЧ (Партія регіонів) вважає, що втручання у роботу системи «Рада» неможливе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи заяви представників коаліції про те, що відбулося втручання у роботу системи «Рада» і тому не спрацювали картки для голосування у народних депутатів коаліції.

«Хочу нагадати, що керівником Верховної Ради є Арсеній ЯЦЕНЮК, і ніякого доступу до системи «Рада» у представників меншості бути не може в принципі», - сказав Н.ШУФРИЧ. За його словами, система «Рада» захищена «від будь-якого втручання».

Н.ШУФРИЧ наголосив, що «заяви про стороннє втручання є безвідповідальними». У той же час він додав, що представники коаліції мають самі з’ясувати, чому в них не вистачило голосів для обрання Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні не підтримала кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем`єра - “за” проголосували 225 депутатів.

Водночас представники коаліції заявили, що Ю.ТИМОШЕНКО не пройшла через технічні проблеми системи «Ради».

Зокрема, Володимир ФІЛЕНКО (БЮТ) cтверджує, що система «Рада» була запрограмована на 225 голосів. За його словами, спочатку ця запрограмована на 225 голосів система не врахувала голосів Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА (НУ-НС) і Івана ДЕНЬКОВИЧА (БЮТ), а потім, при наступному голосуванні – за повернення до голосування за кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО - була вилучена з голосування картка голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА та не спрацювала картка Ярослава ФЕДОРЧУКА (БЮТ).