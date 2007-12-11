Регіонали не пускають Яценюка до президії ВР
15:18, 11 грудня 2007Політика
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Луценко: робоче місце голови ВР знищено
Нардепи від ПР не пускають спікера парламенту Арсенія Яценюка до його робочого місця. На даний момент у засіданні ВР оголошена перерва до 17.00. Оголошення Яценюк зробив, не займаючи робочого місця і без мікрофону.
У свою чергу, депутат від фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій Луценко уточнив, що спікер Верховної Ради міг би продовжити роботу парламенту з 16.00. «Але він цього не може зробити тільки тому, що за цей час Партія регіонів фактично знищила робоче місце голови Верховної Ради», - сказав Луценко.
Він додав, що на робочому місці розділу ВР поламані мікрофони, вимкнено живлення і висмикнуті всі комунікаційні кабелі і шнури.
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