Ющенко проводить консультації з лідерами фракцій

15:24, 11 грудня 2007
Політика
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Віктор ЮщенкоДеталей чекайте...

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