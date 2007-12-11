Слідча група СБУ перевіряє систему “Рада”

Народний депутат України Андрій КОЖЕМ’ЯКІН (фракція БЮТ) заявляє, що у парламенті працює слідча група Служби безпеки країни, яка проводить перевірку системи для голосування “Рада”.

Як передає кореспондент УНІАН, по це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у ВР.

А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що фахівці СБУ перевірять систему “Рада” на можливість втручання в її роботу сторонніх осіб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час голосування за призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єра не спрацювали картки депутатів від БЮТ Івана ДЕНЬКОВИЧА та Ярослава ФЕДОРЧУКА, а також депутата від НУ-НС Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА. Крім того, член фракції Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ вилучив із системи голосування картку голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Пізніше А.КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що депутати демократичної коаліції, у яких не спрацювали картки під час голосування за кандидатуру на посаду прем’єр-міністра, вимагатимуть порушення кримінальної справи за даним фактом.

„Наші троє депутатів, у яких не спрацювали картки, готують заяву про порушення кримінальної справи. В рамках цієї кримінальної справи буде проведена експертиза системи „Рада”, - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.