Регіонали чекають, що в коаліції з`являться ”наглядачі з батогом”

Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО називає «дитячим белькотанням» заяви представників коаліції про збої в системі «Рада».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.

За словами В.КОЛЕСНІЧЕНКО, система «Рада» спрацювала бездоганно. Він вважає, що після повторного голосування, коли на табло знову засвітилася цифра «225», говорити про збої в системі просто несерйозно. «Інша справа, що результати голосування не подобаються представникам помаранчевої коаліції, і вони постараються під час перерви влаштувати «обструкцію» тим народним депутатам, які проголосували проти», - зазначив В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

«Зараз, в ході перерви, вони погрозами «дотиснуть» своїх народних депутатів. Цілком можливо, що при повторному голосуванні за спинами тих депутатів, які перший раз проголосували проти, стоятимуть наглядачі з батогом і стежити за «вільним» волевиявленням підвідомчих депутатів», - не виключив депутат-«регіонал».

Як повідомлялося, за словами представників коаліції, сьогодні під час голосування стосовно призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єра не спрацювали картки депутатів від БЮТ Івана ДЕНЬКОВИЧА і Ярослава ФЕДОРЧУКА, а також депутата від НУ-НС Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА. Крім того, член фракції Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ вийняв із системи голосування картку голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА.