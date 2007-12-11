Омельченко насів на головного інженера системи «Рада»

Член фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО вимагає письмового пояснення від головного інженера електронної системи «Рада» про збій у комп’ютерній системі.

Як повідомляє сайт Razom, депутат сказав: «Досі нам не пояснюють, що відбувається з цією системою. Я не виключаю, що диверсії і далі продовжуватимуться».

О.ОМЕЛЬЧЕНКО вважає, що у системі «Рада» запрограмували такий збій, що голосує лише 225 карток депутатів.

Він також нагадав, що під час першого голосування сьогодні щодо призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра його картка не спрацювала, а під час другого (щодо повернення до голосування за призначення Ю.ТИМОШЕКО) він дуже довго тримав кнопку для голосування, однак прикрий інцидент стався з карткою його колеги по коаліції.

«Усі ті, у кого картки не спрацювали, вже написали заяви, які передані голові ВР», - повідомив О.ОМЕЛЬЧЕНКО.