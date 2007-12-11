Луценко: ПР хоче зустрічі з Ющенком та широкої коаліції

Народний депутат, член фракції НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що Партія регіонів намагається провести консультації з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ відносно створення широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

«Позиція наших політичних опонентів - влаштувати зустріч з Президентом, щоб добитися більш широкої коаліції», - сказав він.

У свою чергу лідер блоку "Наша Україна – Народна самооборона" В’ячеслав КИРИЛЕНКО зауважив, що лідери коаліції також братимуть участь у відповідних консультаціях з главою держави, однак, наголосив він, не може бути й мови про розширення формату коаліції за участю фракції Партії регіонів.

Він нагадав, що коаліційна угода між БЮТ і НУ-НС забороняє створення коаліції політичними силами, які входили до коаліції національної єдності у минулому скликанні Верховної Ради (зокрема, до її складу входили фракції Партії регіонів, КПУ та СПУ – УНІАН).