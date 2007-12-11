Демкоаліція висловила недовіру обслузі ”Ради”

Коаліція демократичних сил оголосила про недовіру керівництву електронної системи голосування «Рада».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член фракції НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Під час голосування з обрання Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром відбулися спеціальні, на наше глибоке переконання, втручання в комп`ютерну систему «Рада». Доказом цього є численні свідки, як голосував пан ОМЕЛЬЧЕНКО, а він голосував «за», як голосував ДЕНЬКОВИЧ, а він голосував «за». Крім того, є численні свідчення, як депутат від Партії регіонів вирвав ключову, 226-у, картку у голови Верховної Ради», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, штучність втручання в результати голосування підтверджується «тим вандалізмом, який зараз відбувається на робочому місці голови Верховної Ради, де вирвані мікрофони, всі електронні кабелі і фактично знищене робоче місце».

«Ми від імені коаліції висловлюємо недовір`я технічному керівництву електронної системи «Рада» і не віримо її результатам. Ця система була налаштована на 225 голосів і лише показувала різні прізвища народних депутатів, які мали стати жертвою цього обману», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

Представник НУ-НС підкреслив, що коаліція не довірятиме результатам електронного голосування доти, поки не буде змінено технічне керівництво цього проекту.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що відповідно до регламенту Верховної Ради, в рамках незакритого питання про обрання прем`єр-міністра коаліція може визначити інший спосіб голосування, якщо цю ініціативу підтримають 150 депутатів.