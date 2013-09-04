Клюєв побудує під Києвом елітну ”Рубльовку”

У вівторок, 3 вересня, він підтвердив, що справді купує компанію ”Танталіт”, йдеться у сюжеті ТСН.

Остання відома тим, що володіє ділянкою у Межигір`ї, зокрема, частиною резиденції президента. Нині там будують ще й вертолітний майданчик, поле для гольфу. А в подальшому, запевнив Клюєв, там виростуть елітні будинки. Їх продаватимуть усім охочим.

Сама ж компанія обійшлася нардепу у 146 млн грн. Однак, стверджує він, крім землі та нерухомості, отримав борги, що перевищують вартість купівлі. Угоду підписали ще 22 серпня. Але її ще має схвалити Антимонопольний комітет. Перед придбанням, каже Сергій Клюєв, він особисто радився із Віктором Януковичем, і той дав згоду на таке сусідство.

Хоча депутат називає покупку бізнесовою, а не політичною. Зокрема, обіцяє, що всі угоди із Адміністрацією будуть прозорими. І завищувати чи занижувати ціну на оренду для глави держави він не буде. Але, каже, не відмовиться, якщо президент або Адміністрація орендуватиме іншу нерухомість.

”Зараз Адміністрація президента орендує невелику площу для офіційних прийомів. Цю площу я не бачу підстав змінювати. Якщо в Адміністрації президента виникне бажання ще щось взяти в оренду, менеджмент з великим задоволенням це зробить. Але поки питань не виникало”, - запевнив Клюєв.