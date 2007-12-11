До парламенту прибув Наливайченко

Керівник Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО прибув до Верховної Ради у зв`язку зі зверненням депутатів коаліції за фактом зовнішнього втручання в роботу електронної системи голосування «Рада».

Про це УНІАН повідомив депутат фракції БЮТ Йосип ВІНСЬКИЙ.

«У зв`язку з тим, що не спрацювала система «Рада», треба розібратися, хто винуватий», - пояснив І.ВІНСЬКИЙ.

За його словами, сьогодні у Верховній Раді відбудеться ще одне голосування щодо обрання Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром України.

«Якщо стало відомо, що не спрацювала система голосування, то оголошується повторне голосування, виходячи з того, що стався технічний збій в системі», - зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, лідери коаліції демократичних сил Ю.ТИМОШЕНКО, Юрій ЛУЦЕНКО і Вячеслав КИРИЛЕНКО після двох нерезультативних голосувань щодо кандидатури прем`єр-міністра запропонували провести ще одне голосування в режимі відкритого поіменного голосування.