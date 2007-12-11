Льовочкін заявляє, що коаліція без ПР неможлива

Народний депутат України Сергій ЛЬОВОЧКІН вважає, що сьогоднішній результат голосування за кандидатуру прем’єр-міністра показав недієздатність коаліції без участі Партії регіонів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

Зокрема, за словами С.ЛЬОВОЧКІНА, сьогоднішнє голосування є логічним: коаліція з перевагою у 2-3 голоси - недієздатна. На його думку, “це повинно ще раз нагадати тим, кому здається, що коаліція без Партії регіонів можлива, нереальність подібного підходу”.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні не прийняла постанову про призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра - “за” проголосували 225 депутатів.

Водночас представники коаліції заявили, що Ю.ТИМОШЕНКО не пройшла через технічні проблеми системи «Ради».

Зокрема, Володимир ФІЛЕНКО (БЮТ) cтверджує, що система «Рада» була запрограмована на 225 голосів. За його словами, спочатку ця запрограмована на 225 голосів система не врахувала голосів Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА (НУ-НС) і Івана ДЕНЬКОВИЧА (БЮТ), а потім, при наступному голосуванні – за проведення повторного голосування щодо кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО - була вилучена з голосування картка голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА та не спрацювала картка Ярослава ФЕДОРЧУКА (БЮТ).