СБУ створила слідчу групу для з’ясування обставин збою системи «Рада»

Служба безпеки України створила слідчу групу для з’ясування обставин збою електронної системи «Рада», який стався сьогодні під час голосування у Верховній Раді за кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

За інформацією співробітників прес-служби, відомство сьогодні отримало від групи народних депутатів звернення, яке також було адресовано до Генеральної прокуратури, з проханням порушити кримінальну справу і притягти до відповідальності осіб, які, на їхню думку, завадили роботі системи "Рада".

Як зазначили в СБУ, звернення було розглянуте т.в.о. керівника відомства Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ, який доручив створити слідчу групу із фахівців СБУ для перевірки фактів, викладених у зверненні депутатів.

Крім того, СБУ направила запит до керівництва апарату ВР з проханням надати допуск фахівцям групи до приміщення парламенту, а також надати допуск до комп’ютерної системи «Рада» та залучити експертів для з’ясування обставин збою, які були причетні до створення вказаної електронної системи, оскільки СБУ не мала відношення до її створення та не здійснювала забезпечення і контроль за роботою цієї системи.

Результати перевірки мають бути надіслані до Генпрокуратури.

У свою чергу, у прес-службі Генпрокуратури УНІАН поінформували, що це відомство прийме законне рішення з даного приводу після того, як офіційно отримає відповідну заяву від голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА.

«Генпрокуратура поки що не отримувала офіційної заяви. Якщо вона надійде до Генпрокуратури, то обов’язково буде розглянута відповідно до ст. 94, 97 Кримінально-процесуального кодексу України та буде прийнято відповідне рішення у відведені законом терміни", йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, під час голосування за призначення Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єра не спрацювали картки депутатів від БЮТ Івана ДЕНЬКОВИЧА та Ярослава ФЕДОРЧУКА, а також депутата від НУ-НС Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА. Крім того, член фракції Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ вилучив із системи голосування картку голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Депутати від фракції БЮТ звернулися з проханням до СБУ порушити кримінальну справу щодо перешкоджання депутатам у їхньому волевиявленні. Ініціаторами відповідного звернення є Андрій ШЕВЧЕНКО, Євген СУСЛОВ та Олег ЛЯШКО.