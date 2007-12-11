Янукович назвав єдину причину блокування у ВР

Партія регіонів не перешкоджатиме повторному голосуванню стосовно кандидатури Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра за умови дотримання законів і регламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в коментарі керівника фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, поширеному його прес-секретарем Денисом ІВАНЕСКО у Верховній Раді.

«Партія регіонів заблокувала роботу Верховної Ради виключно у зв`язку з можливістю чергового порушення закону і регламенту роботи парламенту. Це єдина причина», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер фракції Партії регіонів підкреслив, що голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК повинен неухильно дотримуватися регламенту парламенту.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ назвав заяву депутата фракції Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ про необхідність провести переговори з Президентом щодо формування широкої коаліції «її особистою точкою зору».