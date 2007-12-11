Яценюк не хоче дивитися телесюжети про шоу в парламенті

Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк повернувся у президію ВР на кілька хвилин, щоб оголосити, що наступне засідання парламенту відбудеться завтра о 10 годині.

Крім того, він зазначив, що вечірнє пленарне засідання ВР неможливо відкрити, оскільки в сесійній залі відсутня більшість депутатів від фракцій коаліції.

Також, за словами А.ЯЦЕНЮКА, він не хоче давати чергового приводу для «розбрату у ВР і телесюжетів про шоу в парламенті».