Яценюк не хоче дивитися телесюжети про шоу в парламенті

17:32, 11 грудня 2007
Політика
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Спікер повернувся на кілька хвилин

Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк повернувся у президію ВР на кілька хвилин, щоб оголосити, що наступне засідання парламенту відбудеться завтра о 10 годині. 

Крім того, він зазначив, що вечірнє пленарне засідання ВР неможливо відкрити, оскільки в сесійній залі відсутня більшість депутатів від фракцій коаліції.

Також, за словами А.ЯЦЕНЮКА, він не хоче давати чергового приводу для «розбрату у ВР і телесюжетів про шоу в парламенті».

 

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