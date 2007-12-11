У ВР виникла бійка між депутатами (додані фото)
17:36, 11 грудня 2007Політика
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Яценюк обійшовся без мікрофона
Після оголошеної близько 13.55 перерви у засіданні голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК намагався зайти до президії ВР і зайняти своє робоче місце, однак депутати-«регіонали» завадили цьому. Внаслідок цього у президії ВР виникла невелика бійка між депутатами.
Він сказав, що лідери фракцій будуть проводити консультації з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, і тому вечірнє пленарне засідання розпочнеться після їхнього завершення, приблизно о 17.00.
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