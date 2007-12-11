У ВР виникла бійка між депутатами (додані фото)

Після оголошеної близько 13.55 перерви у засіданні голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК намагався зайти до президії ВР і зайняти своє робоче місце, однак депутати-«регіонали» завадили цьому. Внаслідок цього у президії ВР виникла невелика бійка між депутатами.

А.ЯЦЕНЮК змушений був, не займаючи свого робочого місця, зробити оголошення без мікрофону.

Він сказав, що лідери фракцій будуть проводити консультації з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, і тому вечірнє пленарне засідання розпочнеться після їхнього завершення, приблизно о 17.00.