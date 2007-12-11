У ВР виникла бійка між депутатами (додані фото)

17:36, 11 грудня 2007
Політика
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Яценюк обійшовся без мікрофона

Після оголошеної близько 13.55 перерви у засіданні голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК намагався зайти до президії ВР і зайняти своє робоче місце, однак депутати-«регіонали» завадили цьому. Внаслідок цього у президії ВР виникла невелика бійка між депутатами.

Арсеній Яценюк, Олег Ляшко
А.ЯЦЕНЮК змушений був, не займаючи свого робочого місця, зробити оголошення без мікрофону.

Він сказав, що лідери фракцій будуть проводити консультації з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, і тому вечірнє пленарне засідання розпочнеться після їхнього завершення, приблизно о 17.00.

 

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