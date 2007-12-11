Чалий вважає вибір Ющенка нелогічним

Директор міжнародних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім.О.Разумкова Валерій ЧАЛИЙ вважає нелогічним внесення на посаду міністра оборони України кандидатури Юрія ЄХАНУРОВА.

Таку думку експерт висловив у коментарі УНІАН.

В.ЧАЛИЙ підкреслив, що, можливо, його коментар буде необ’єктивним стосовно потенційного міністра оборони, оскільки він добре знає нинішнього главу оборонного відомства Анатолія ГРИЦЕНКА.

“Як громадянин, як експерт, я скажу думку, яку підтверджує соціологія, політики, експерти, журналісти: Анатолій ГРИЦЕНКО в останніх трьох урядах є найуспішнішим міністром”, - переконаний В.ЧАЛИЙ, додавши, що А.ГРИЦЕНКО є єдиним міністром, який прийшов з громадянського сектора, а не з політикуму, та продемонстрував ефективну роботу на цій посаді.

“Причин звільнювати чи не подавати ще раз кандидатуру міністра, який зараз отримав довіру в армії серед простих солдат, офіцерів, немає. Це людина, яка підготувала програму реформування Збройних Сил, яка активно та успішно впроваджує в життя реформи. А.ГРИЦЕНКО має тільки позитивні відгуки і всередині країни, і ззовні, причому як зі Сходу, так і з Заходу “

“Це той випадок, коли, мабуть, основою для прийняття рішень є інші питання, які потрібно розглядати у сфері гострої політичної боротьби. Сьогодні, мабуть, більше уваги приділяється політичним розкладам, ніж збереженню професіоналів”, – вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, Президент України В.ЮЩЕНКО пропонував парламенту призначити міністром оборони Ю.ЄХАНУРОВА.