Ющенко прийме рішення щодо Тимошенко після консультацій

Наступне засідання Верховної Ради України відбудеться завтра о 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, зараз тривають консультації між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та лідерами парламентських фракцій. Свою думку щодо ситуації вже висловив лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО.

Наразі, наголосив спікер, свою позицію висловлює представник фракції Партії регіонів.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, після консультацій Президент прийме рішення щодо подальшого розгляду питання про призначення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду глави уряду.