Ющенко завтра повторно внесе кандидатуру Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра внесе повторне подання на призначення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат від «Нашої України – Народної самооборони» Давид ЖВАНІЯ журналістам у Верховній Раді.

«Партія регіонів вимагала провести зустріч з участю Президента для того, щоб була розблокована трибуна Верховної Ради. Зустріч відбулася, і всі впевнені, що кандидатура ТИМОШЕНКО завтра буде внесена знову», - сказав Д.ЖВАНІЯ.

Депутат також повідомив, що одночасно з кандидатурою на посаду прем`єр-міністра будуть внесені кандидатури на посади міністра оборони (Юрія ЄХАНУРОВА - УНІАН) і міністра закордонних справ (Володимира ОГРИЗКА - УНІАН).

«Я думаю, що всі кандидатури будуть ті ж», - припустив Д.ЖВАНІЯ.