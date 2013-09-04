Янукович переконав ПР іти до Європи єдиним фронтом

Про це він сказав в коментарі УНІАН після зустрічі фракції Партії регіонів з Президентом України Віктором Януковичем.

На зустрічі також були присутні прем’єр-міністр Микола Азаров і голова ВР Володимир Рибак.

Відповідаючи на запитання про те, що якщо завтра будуть винесені на голосування євроінтеграційні законопроекти, фракція Партії регіонів голосуватиме у повному складі, Макеєнко сказав: “Так. Повністю 100%”.

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Він зазначив, що саме так і буде, адже сьогодні “були Президент України, прем’єр-міністр України, голова ВР, керівник фракції. Ну, ми ж не гратися зібралися”.

“Є історичні питання, вони непрості, але згадайте, що в свій час і Компартія голосувала за незалежність”, - додав депутат.

На уточнююче запитання, як саме переконали тих депутатів, які виступали проти підписання Угоди про асоціацію з ЄС та агітували за вступ до Митного союзу, Макеєнко відповів: “Роздали програму, як голосувала партія і фракція раніше за всі ці євроінтеграційні закони, бо там лише Головатий був проти, а всі решта підтримали”.

“Ти приєднався, то бачиш, до чого приєднався, а зараз такий момент - так боляче, так незручно, але це ж політика, і все ж не може бути прямим, як телеграфний стовп, і треба розуміти, що життя змінюється”, - сказав він.