На зустріч Януковича з ПР прийшли члени уряду та мільярдер Новинський

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч проходить в столичному кінотеатрі “Зоряний”.

Зокрема, на зустріч прийшли прем’єр-міністр України Микола Азаров, міністр юстиції України Олена Лукаш. Також до “Зоряного” прийшов і новообраний депутат Новинський, який на даний час є позафракційним.

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Як повідомляв УНІАН, під час сьогоднішньої зустрічі з членами фракції ПР, за інформацією прес-служби Президента, Янукович обговорить з парламентаріями плани законотворчої роботи під час третьої сесії Верховної Ради сьомого скликання.

Народний депутат з фракції ПР Володимир Макеєнко сьогодні вранці повідомив, що сьогоднішня зустріч фракції з главою держави - це звичайна робоча зустріч. “У нас зустріч робоча, як завжди. Ми весь час зустрічаємося в широкому колі - з урядом, без уряду. Ми несемо відповідальність за прийняття законопроектів. Це звичайна зустріч, яка йде на початку сесії. Вона завжди відбувалася і відбувається”, - сказав Макеєнко.

А голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Григорій Немиря зазначив, що сьогодні Янукович зустрічатиметься о 16.30 зі своїми однопартійцями — Партією регіонів — саме з приводу необхідності ухвалення євроінтеграційних законів.

Нагадаємо, на засідання Верховної Ради України 5 вересня мають бути винесені законопроекти, прийняття яких необхідне для підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.