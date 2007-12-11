У ПР кажуть, що на поступки більше не підуть

Фракція Партії регіонів наполягатиме, щоб завтра в першу чергу розглядалося питання про призначення заступників голови Верховної Ради і керівників парламентських комітетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам сказав народний депутат України від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ.

Він зазначив, що непотрібно відступати від регламенту. «Ми пішли на поступки, щоб вони (коаліція – УНІАН) змогли сформувати уряд...», - зазначив С.КІВАЛОВ.

Він підкреслив, що сьогоднішня ситуація показала, що необхідно працювати згідно з регламентом, і в першу чергу обрати першого заступника і заступника голови ВР, а також керівництво комітетів.

На запитання, чи є у трьох фракцій, які не входять до коаліції, єдина кандидатура на посаду першого заступника голови ВР, С.КІВАЛОВ відповів, що зараз ведуться консультації з цього приводу.