Рада направила до КС проект єврозакону про незалежність суддів

Як передає кореспондент УНІАН, за включення цього законопроекту до порядку денного сесії та направлення до КС для отримання висновку проголосували 377 народних депутатів із 406, зареєстрованих у сесійній залі.

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Як зазначається у пояснювальній записці, посилення гарантій незалежності суддів є ключовим питанням конституційної реформи правосуддя, і їх існування необхідно забезпечити як при призначенні та звільненні судді з посади, так і в ході здійснення ним своєї діяльності.

Так, законопроектом пропонується внести зміни до Конституції України, зокрема, до частини третьої статті 55, якими передбачити право кожної особи на справедливий і гласний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і неупередженим судом, утвореним законом.

Змінами до статті 85 та 125 передбачається закріпити, що визначення мережі судів, їх утворення, реорганізація та ліквідація здійснюється шляхом прийняття закону.

Змінами до статей 106, 126 та 128 пропонується удосконалити порядок призначення та звільнення судді. Передбачається, що суддя суду загальної юрисдикції призначається на посаду безстроково Президентом України. При цьому проектом пропонується встановити, що рішення глави держави щодо призначення суддів чи звільнення їх з посади прийматимуться виключно на підставі та згідно з поданням Вищої ради юстиції.

Оскільки п’ятирічний строк, на який суддя призначався на посаду вперше, скасовується, то із Конституції України виключаються повноваження Верховної Ради України щодо обрання суддів на посади та звільнення їх з посад.

Змінами до статті 122 виключається положення про строк повноважень генерального прокурора України.

Змінами до статті 125 пропонується наділити Верховний Суд України повноваженнями щодо забезпечення однакового застосування норм законодавства України всіма судами загальної юрисдикції.

Змінами до частини третьої статті 126 передбачається закріпити, що надання згоди на затримання чи арешт судді здійснюватиметься Вищою радою юстиції за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Змінами до частин п’ятої-сьомої статті 126 здійснюється розмежування підстав для звільнення судді від підстав для припинення повноважень судді, запроваджуються додаткові підстави для звільнення, а також змінюється порядок припинення повноважень судді Конституційного Суду України у зв’язку із закінченням строку, на який він був призначений.

Граничний строк перебування на посаді судді пропонується підвищити до 70 років.

Змінами до статті 127 пропонується підвищити вимоги до осіб, які можуть претендувати на зайняття посади судді, а також встановлюється, що добір кандидатів на посаду судді здійснюється на конкурсній основі.

Змінами до частини другої статті 128 передбачається врегулювати порядок переведення суддів, закріпити, що переведення судді можливе лише за його згодою, а переведення до суду вищої інстанції здійснюється лише на конкурсній основі.

Змінами до статті 129 перелік засад судочинства доповнюється засадою автоматизованого розподілу справ між суддями.

Змінами до статті 131 пропонується змінити повноваження та склад Вищої ради юстиції, закріпивши, що 12 із 20 членів становитимуть судді, призначені з’їздом суддів України. З’їзд адвокатів України та з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначатиме по два члени Вищої ради юстиції.

За посадою до складу Вищої ради юстиції входитимуть голова Конституційного Суду України, голова Верховного Суду України, голова Ради суддів України та генеральний прокурор України. При цьому передбачається, що генеральний прокурор не бере участі в голосуванні при прийнятті Вищою радою юстиції рішень стосовно суддів.

Крім того, змінами до статті 131 пропонується закріпити вимогу до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, де більшість мають складати судді, обрані з’їздом суддів України.

Прикінцеві та перехідні положення законопроекту містять положення, покликані вирішити організаційні та інші питання, які виникатимуть у разі прийняття відповідного законопроекту та які спрямовані, насамперед, на неприпустимість погіршення становища суддів та осіб, які отримали право на зайняття суддівської посади, у зв’язку зі зміною окремих положень Конституції України.