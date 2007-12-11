Президент України взяв участь у святкуванні Хануки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідав Центральну синагогу в Києві, де єврейська громада столиці сьогодні відзначає одне з найбільших іудейських свят - Хануку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у своєму вітальному слові Президент відзначив, що українці та євреї мають багато спільних сторінок історії, пережили разом багато викликів. «Ми сьогодні є представниками двох братніх народів, на нас лежить відповідальність за сьогоднішній діалог та шана, яка відноситься до минулого. Нам треба чітко пройти цю дорогу», - сказав він.

Президент засвідчив глибоку повагу до єврейської спільноти і підтвердив тверду позицію Української держави, яка завжди гарантуватиме належний захист культурних і духовних потреб кожної національної меншини, «буде толерантна і чутлива», зокрема до знакових для єврейської нації моментів. «Моя позиція до єврейської нації, народу завжди була відкритою і такою залишиться», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Серед не остаточно вирішених питань глава держави назвав використання культових споруд. В.ЮЩЕНКО повідомив, що на перший квартал 2008 року заплановано загальнодержавну інвентаризацію всіх таких будівель – потім вони, за наявності відповідних запитів, повинні бути передані громадам. «Найбільше, що може нас поєднати, це наша духовність, повага до віросповідання людей, які поряд з нами. В цьому перша демонстрація толерантності, поваги до будь-якої нації, у тому числі, єврейської», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Торкаючись теми Голокосту, В.ЮЩЕНКО відзначив велику кількість в Україні праведників світу. «Ми маємо величезну кількість прикладів, як істинно, керуючись і нашими історичними, і традиційними зв’язками, вчинила наша нація у, можливо, найскладніші часи життя єврейського народу», - сказав він.

«У цей світлий день у нас є надзвичайно багато підстав привітати та пошанувати один одного, скласти хвалу Господу Богу за те, що на цій прекрасній землі, в мирі і злагоді ще багато-багато тисяч років тому проживали дві нації - українці і євреї», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент також взяв участь у запалюванні ханукії (восьмисвічна менора).

Як зазначили у прес-службі, шануючи свято єврейської громади, В.ЮЩЕНКО вже шостий рік поспіль відвідує Центральну синагогу Києва на Хануку.

***Ханука святкується вісім днів, впродовж яких у синагогах читається спеціальна молитва, а в будинках щовечора запалюють особливий восьмисвічник (ханукію).