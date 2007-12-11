Огризко - це непогана кандидатура, але...

Кандидат на посаду міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО не привнесе новий імпульс у зовнішню політику держави.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив директор міжнародних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім.О.Разумкова Валерій ЧАЛИЙ.

Він вважає, що пропозиція Президента призначити В.ОГРИЗКА на посаду глави МЗС має не тільки об’єктивну, але й емоційну основу – домогтися затвердження цієї кандидатури, яку він вносив раніше.

В.ЧАЛИЙ зауважив, що В.ОГРИЗКО – є досвідченим дипломатом, людиною, яка послідовна у своїх поглядах, та дійсно стоїть на позиції захисту національних інтересів.

Водночас, на його думку, уряд Юлії ТИМОШЕНКО буде перехідним, тому виникає декілька питань щодо пріоритетів для зовнішньополітичного відомства у цей період.

“Можна очікувати від МЗС під керівництвом В.ОГРИЗКА більше акцентів на питаннях активного лобіювання інтересів України у частині відновлення історичної пам’яті, гуманітарних питань. Також В.ОГРИЗКО завжди був непростим переговірником для РФ, і навряд чи ситуація може покращитись на цьому напрямі”, - сказав В.ЧАЛИЙ.

“Я думаю, що це непогана кандидатура, але вона навряд чи привнесе новий імпульс у зовнішню політику України”, - вважає В.ЧАЛИЙ. Він висловив думку, що у разі затвердження В.ОГРИЗКА міністром внутрішніх справ не буде конкуренції між центрами здійснення зовнішньої політики, яка формуватиметься на вісі Президент – Секретаріат - МЗС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, Президент України В.ЮЩЕНКО пропонував парламенту призначити міністром закордонних справ Володимира ОГРИЗКА.