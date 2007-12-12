Партія регіонів має намір звернутися до суду

Партія регіонів звертатиметься до суду із позовом щодо відповідальності представників коаліції за безпідставні звинувачення у причетності депутатів-“регіоналів” до провалу голосування щодо кандидатури Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Партії регіонів.

Партія регіонів висловлює своє глибоке обурення такими безпідставними звинуваченнями. Як нагадують автори документа, “ми неодноразово звертали увагу громадськості на явну слабкість та нестабільність коаліційного утворення на базі двох парламентських фракцій”, а “сьогоднішні події довели нашу правоту: БЮТ та НУ-НС не можуть забезпечити формування владних органів, налагодження стабільного законодавчого процесу та ефективного управління державою”.

За словами “регіоналів, “у цьому їм не допомагають навіть методи казармової демократії”. “Їх войовничість та агресія - це лише ознака слабкості”, - підкреслюється в заяві Партії регіонів.

Проте, за словами авторів заяви, “наші політичні опоненти в черговий раз намагаються по-дитячому перекласти відповідальність за свою недієздатність на „поганого дядька”. Але зовсім не по-дитячому звучать інсинуації та образи, які лунають у бік Партії регіонів, підриваючи її репутацію в очах українських громадян”.

Партія регіонів вважає таку ситуацію неприпустимою, оскільки, як йдеться в заяві, “Партію регіонів підтримують мільйони громадян, і нікому не дозволено безкарно паплюжити її ім’я”.

Як підкреслюють автори заяви, “наші опоненти мають розуміти, що, ображаючи нас, вони зневажають наших виборців, а захищаючи свою честь, ми відстоюємо гідність наших виборців”.

“Ми примусимо наших опонентів публічно, в прямому телевізійному ефірі, радіо та в друкованих ЗМІ вибачитись перед мільйонами наших співвітчизників”, - наголошується в заяві.