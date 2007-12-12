Гриценко може стати секретарем РНБО

02:21, 12 грудня 2007
Політика
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Версія політолога

Політолог Вадим КАРАСЬОВ не виключає, що нинішній міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО буде призначений секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Про це В.КАРАСЬОВ заявив сьогодні в ефірі “5 каналу”.

"Очевидно, ГРИЦЕНКО піде секретарем РНБО. В нього є команда", - сказав В.КАРАСЬОВ.

Водночас він висловив думку, що Юрій ЄХАНУРОВ "буде стримувачем Юлії ТИМОШЕНКО, бо проблема контрактної армії реально не знята".

"По-друге, всередині НУ-НС ЄХАНУРОВ почувається не досить комфортно, і щоб не створювати точки напруги, він пішов на таке підвищення", - додав В.КАРАСЬОВ, слова якого цитує “Українська правда”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував парламенту призначити міністром оборони Ю.ЄХАНУРОВА.

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