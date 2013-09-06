Вірменія готова співпрацювати з Євросоюзом, перебуваючи в МС

Едвард Налбандян зазначив, що Вірменія готова взаємодіяти з ЄС по можливості у широкому форматі, зокрема, у сферах мобільності, стимулювання реформ, ефективного управління, демократії, прав людини, багатогалузевого економічного співробітництва, передає РИА Новости з посиланням на вірменське зовнішньополітичне відомство.

При цьому глава МЗС підкреслив, що Вірменія хоче продовжити можливе тісне співробітництво настільки, наскільки це буде прийнятно для ЄС і не суперечитиме членству Вірменії в Митному союзі, передає агентство "Новини -Вірменія".

Налбандян і Фюле досягли домовленості про продовження інтенсивних консультацій між Вірменією і Євросоюзом.

За підсумками переговорів президентів Вірменії та Росії Сержа Саргсяна і Володимира Путіна 3 вересня було заявлено про намір Вірменії вступити до Митного союзу і в подальшому брати участь у формуванні Євразійського економічного союзу.

Налбандян і Фюле обговорили також підготовчі роботи до неофіційної зустрічі глав МЗС країн Східного партнерства, яка відбудеться у Єревані 12-13 вересня напередодні Вільнюського саміту.

У листопаді 2013 року в Вільнюсі відбудеться саміт керівництва Євросоюзу і лідерів країн-учасниць програми ЄС "Східне партнерство", в ході якого очікується парафування з декількома країнами, включаючи Вірменію, угоди про асоціацію та угоди "Про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі".

Ініціатива "Східне партнерство" була висунута Польщею і Швецією і затверджена на саміті ЄС у Брюсселі у 2008 році, офіційно заснована в травні 2009 року в Празі.

Мета програми - зближення ЄС з Україною, Вірменією, Молдовою, Грузією, Азербайджаном та Білоруссю без їх прийняття до складу ЄС.